كوبر يشبه صلاح مع المنتخب بميسي في برشلونة

كوبر: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

شبه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تواجد محمد صلاح في صفوف الفراعنة وقيمته في الفريق مثل قيمة ليوينيل ميسي مع فريقه برشلونة.

وخلال المؤتمر الصحفي للمدرب الأرجنتيني المقام بمشروع الهدف عقب إعلانه لقائمة منتخب مصر قال “الجهاز الفني مؤمن بأنه لا يعتمد على محمد صلاح فقط ولكن هناك 10 لاعبون أخرون في الفريق ولكن نحن نستخدم محمد صلاح وفقا لإمكانياته وقداراته التي يتملكها”.

وأضاف “المنتخب ليس محمد صلاح فقط هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين مع صلاح ولكننا نستغل السرعة التي يمتلكها صلاح في بعض الألعاب”.

كوبر: لا يوجد منتخب في العالم يعتمد على لاعب واحد

وتابع “لا يوجد منتخب في العالم يلعب بلاعب واحد فقط فليس من المعقول أن يقوم اللاعب بقطع الكرة والضغط وبناء الهجمات ثم إحراز الأهداف”.

وأتم حديثه “فريق برشلونة يستغل ميسي في كل هجماتم ولكن هناك لاعبون يقومون بأدوار أخرى معه وفي النهاية ميسي هو الذي يظهر أمام الجميع”.