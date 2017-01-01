مدافع المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وعدم رغبته في الزمالك

مدافع المقاصة: أفضل الانتقال للأهلي عن الزمالك

كشف اللاعب أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة عن تفضيله الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي عن الزمالك في الفترة المقبلة، معلناً عن حقيقة المفاوضات مع كلا الفريقين.

وأشار سامي إلى أنه تلقى اتصالات من جانب أحد مسؤولي النادي الاهلي الذي تحدث معه حول إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأضاف مدافع المقاصة إلى أن مفاوضاته مع النادي الاهلي لم تصل إلى العرض الرسمي، مشدداً على أن الأمر لم يتعدى كونه مجرد اتصالات هاتفية فقط.

واختتم احمد سامي حديثه بالتأكيد على أنه سيفضل الانتقال إلى النادي الأهلي عن الزمالك في حال تقدم كلا الفريقين بعروضاً من أجل ضمه في الفترة المقبلة.