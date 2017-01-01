المنتخب يوضح.. 8 أسماء كنا نريد ضمها في كأس أمم أفريقيا

نبيه يكشف عن الأسماء التي كانت مرشحة للانضمام لمنتخب مصر

كشف أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر عن الأسماء التي كانت مرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة خلال مسابقة كأس أمم أفريقيا 2017.

وأشار نبيه إلى أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون أرادوا ضم ثمانية لاعبين جدد إلى الفراعنة، لكنهم فضلوا في النهاية الحفاظ على قوام الفريق.

وسرد نبيه الأسماء التي جاءت تكونت من أحمد الشيخ، هشام محمد، أحمد منصور، عمرو مرعي، كابوريا، محمد هلال، فريد شوقي، وعمرو طارق.

واختتم نبيه حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني لمنتخب مصر فضل الحفاظ على قوامه الرئيسي وعدم ضم لاعبين جدد كثر خوفاً من انهيار المستوى الفني وتراجع النتائج.