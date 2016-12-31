كوبر يتحدث عن قدرة الفراعنة في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2017

كوبر: سنسعى للتتويج بلقب البطولة

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن قدرته في قيادة الفراعنة للتتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي ستنطلق الشهر المقبل.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات غانا ومالي وأوغندا في الدور الأول من البطولة الأفريقية.

وفي المؤتمر الصحفي للمدرب الأرجنتيني والذي يعقد بالهدف قال “سنسعى بكل قوة للتتويج بلقب البطولة خاصة وأن المنتخب المصري عاد للمشاركة فيها بعد غياب دام 3 دورات”.

وأضاف “المنتخب يحتاج الدعم من الجميع سواء إعلام أو جماهير وأؤكد بان مصلحة المنتخب فوق الجميع سواء مدربين أو لاعبين”.