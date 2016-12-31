علي معلول يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن الأهلي

معلول: لم أطلب الرحيل عن الأهلي

كشف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي رترددت عن رغبته في الرحيل عن الأهلي والعودة لتونس عبر بوابة الترجي التونسي.

وفي تصريح للاعب التونسي قال “لم أطلب الرحيل عن الأهلي وأنا متمسك بالبقاء فيه مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة داخل جدران القلعة الحمراء”.

وأضاف “عقدي مستمر مع الأهلي أربعة مواسم وأنا سعيد في الأهلي فبمائا أطلب الرحيل ، مشيرا إلى أن ابتعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة كان بسبب إصابته بالإجهاد”.

معلول: المشاركة في المباريات وجهة نظر الجهاز الفني

وتابع “لم أطلب الراحيل عن الأهلي بسبب ابتعادي عن المباريات فالمشاركة في المباريات هي وجهة نظر للجهاز الفني وأؤكد باني متمسك بالبقاء داخل الأهلي”.

وأتم حديثه “الأهلي نادٍ عريق وأي لاعب يتمنى اللعب فيه وأنا سعيد بتواجدي فيه”.