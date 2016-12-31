أيوب يعدد فوائد الفوز بالقمة

أيوب: الفوز على الزمالك خطوة هامة للاقترب من الاحتفاظ باللقب

عدد احمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوائد فوز فريقه بمواجهة القمة أمام الزمالك والتي انتهت نتيجتها بهدفين لصالح الأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي تصريح للمدرب العام للأهلي قال “الفوز على الزمالك يعد خطوة هامة للغاية في طريق حفاظ الأهلي على صدارة الترتيب بالإضافة إلى بقاء الدوري داخل القلعة الحمراء موسم أخر”.

وأضاف “الفوز على الزمالك أبعدنا عن أقرب المنافسين لنا على القمة بالإضافة إلى حضور لاعبي الأهلي دفعة معنوية لهم قبل خوض بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون”.

وأتم حديثه “الفريق كان في أمس الحاجة إلى الراحة التي حصل عليها نظرا لخوضهم مباريات كثيرة في فترة زمنية قصيرة”.