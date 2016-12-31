مروان محسن: سعادتي بالفوز على الزمالك مضاعفة.. ولدي هدف مع المنتخب

مروان محسن: أريد الفوز بكأس أمم أفريقيا مع مصر

أكد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الزمالك مساء الخميس الماضي بالدوري المصري.

وأشار محسن إلى أن سعادته بالانتصار مضاعفة خاصة أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في تحقيق الفوز على الزمالك بعد أن انتهت مشاركته الأولى في القمة بالتعادل.

واضاف مهاجم الأهلي أنه سعيد بالإشادة التي تلقاها من حسام البدري المدير الفني للفريق وبدوه في المباراة، مشدداً على أن الامر يمثل دفعة معنوية له.

واختتم مروان محسن حديثه بالتأكيد على أن استدعاءه للمنتخب المصري زاد من سعادته، مؤكداً على أنه يهدف للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا مع الفراعنة.