أحمد فتحي لاعب العام ومؤمن زكريا الهداف في 2016

أحمد فتي ومؤمن زكريا يجنيان ثمار التألق مع الأهلي في 2016

جنى الثنائي أحمد فتحي ومؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثمار تألقه ومستوياته المميزة مع المارد الأحمر طوال العام الحالي .

وتوج أحمد فتحي نجم النادي الأهلي بجائزة لاعب العام في القلعة الحمراء وفقاً لإختيارات الجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، في حين اختير مؤمن زكريا هدفاً للفريق هذا العام برصيد 18 هدفاً

فتحي وزكريا الأفضل في 2016 مع الأهلي

وأعلن الأهلي عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” فوز أحمد فتحي بجائزة أفضل لاعب في 2016 ومؤمن زكريا بجائزة هداف النادي بـ18 هدف في 2016 “.

وساهم الثنائي فتحي وزكريا بقوة في فوز الأهلي ببطولة الدوري في الموسم الماضي، ولقب السوبر في الإمارات، حيث يعدان أبزر لاعبي الفريق هذا العام .