4 أسباب لجلسة البدري مع جهاز الأهلي رغم الراحة

البدري يعقد جلسة مع الجهاز الفني للأهلي

عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي جلسة مع جهازه المعاون صباح اليوم السبت على الرغم من فترة الراحة من التدريبات التي خضع لها الفريق.

وجاءت الجلسة التي عقدت في مقر النادي الأهلي بالجزيرة من أجل الاتفاق على الأمور العالقة من الفترة الماضية بالدوري المصري.

كما حدد البدري خلال الجلسة خطوات البرنامج التدريبي للأهلي خلال فترة تواجده في كندا لزيارة أسرته، وطريقه متابعته للمران من هناك.

وكما ناقشت الجلسة المباريات الودية التي سيخوضها الأهلي في معسكره المزمع إقامته في السعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة.

وطلب البدري خلال الجلسة من خالد محمود إعداد تقريراً طبياً عن حالة كل لاعب على حدة وتقييم شامل له من الحالة الطبية ومدى استجابته لبرامج التغذية.