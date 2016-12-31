صورة.الأهلي يكشف عن أفضل لاعب في شهر ديسمبر

سعد سمير يجني ثمار تألقه مع الأهلي

جنى سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثمار تألقه في الفترة الماضية مع المارد الأحمر بعد حصوله على فرصة اللعب كأساسي في ظل إصابات قلبي الدفاع رامي ربيعة واحمد حجازي .

سعد سمير لاعب الشهر في الأهلي

واعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي حصول سعد سمير مدافع الأهلي على جائزة لاعب الشهر في صفوف الفريق الأول لكلةر القدم بالنادي بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في شهر ديسمبر .

وساهم سعد سمير في فوز الأهلي بعدد من المباريات الهامة أبرزها هدف الفوز في سموحة، وتألقه في مباراة القمة امام الزمالك مؤخراً والتي فاز بها الاحمر 2 – 0 .

جدير بالذكر أن سعد سمير انضم لقائمة منتخب مصر التي ستشارك بكأس الأمم الأفريقية 2017 المقررة في الجابون الشهر المقبل .