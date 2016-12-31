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مؤمن زكريا يكشف عن القرار النهائي في رحيله للسعودية

كتب وليد مجدي
- 31 ديسمبر، 2016 11:27 م
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مهاجم الأهلي يكشف حفيقة رحيله للدوري السعودي

كشف مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القرار النهائي في رحيله عن الفريق للاحتراف بالدوري السعودي .

وأكد “زكريا” في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي أن الجهاز الفني حسم القرار النهائي في العروضة المقدمة له من أندية السعودية بالرفض والتمسك بخدماه .

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وأوضح اللاعب أن الجهاز الفني تحدث معه وأخبره بحاجة الفريق لخدماته وصعوبة التفريط فيه رغم العروض المغرية من اندية دوري جميل .

وتلقى مؤمن زكريا عرضين مؤخراً من ناديي الإتفاق والوحدة من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

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