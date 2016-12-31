مؤمن زكريا يكشف عن القرار النهائي في رحيله للسعودية

مهاجم الأهلي يكشف حفيقة رحيله للدوري السعودي

كشف مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن القرار النهائي في رحيله عن الفريق للاحتراف بالدوري السعودي .

وأكد “زكريا” في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي أن الجهاز الفني حسم القرار النهائي في العروضة المقدمة له من أندية السعودية بالرفض والتمسك بخدماه .

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وأوضح اللاعب أن الجهاز الفني تحدث معه وأخبره بحاجة الفريق لخدماته وصعوبة التفريط فيه رغم العروض المغرية من اندية دوري جميل .

وتلقى مؤمن زكريا عرضين مؤخراً من ناديي الإتفاق والوحدة من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية .