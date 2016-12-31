بث مباشر يلاشوت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة HD

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يدخل نادي ليفربول في مباراة صعبة أمام فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت 31-12-2016 في إطار مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة –الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات الناقلة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم

يستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي على قنوات بي إن سبورت في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مبارة مانشستر سيتي وليفربول تقام في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم فى تمام السابعة والنصف مساء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

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