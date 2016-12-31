الأهلي يستعد للسوبر بمعسكرين في السعودية والإمارات

البدري يستقر على خوض معسكر سعودي استعداداً للسوبر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على خوض الفريق لمعسكر في السعودية خلال فترة توقف الدوري يعقبه معسكر أخر في الإمارات .

الاهلي يبحث مواجهة أحد فرق المقدمة بالسعودية ودياً

ويقيم النادي الأهلي معسكر خارجي في السعودية بدءاً من يوم 25 يناير المقبل لمدة أسبوع، يخلله خوض مباراة وحيدة مع أندية القمة بالدوري السعودي .

ويعقب المعسكر السعودي، معسكر أخر في دولة الإمارات يستمر حتى مباراة السوبر أمام الغريم التقليدي الزمالك الذي سيقام في الإمارات.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بشكل كامل قبل مباراة السوبر الحاسمة والتي يسعى المارد الأحمر للاحتفاظ بلقبها .

ويلتقي الاهلي مع نظيره الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر المصري والمقررة يوم 10 فبراير المقبل .