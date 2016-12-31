بالفيديو.. “قصف جبهة” من سعد سمير لباسم مرسي بتصريح ناري

سعد سمير يوجه رسالة قوية لباسم مرسي

وجه اللاعب سعد سمير مدافع النادي الاهلي رسالة قوية لباسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع قناة القلعة الحمراء.

وبسؤاله عن علاقته باللاعب باسم مرسي وما إذا كان قد تعمد الاعتداء عليه في أحد الكرات المشتركة بينما، فأوضح سعد سمير أنه لم يقصد الأمر على الإطلاق.

وقال مدافع الأهلي في بداية حديثه: ” مش كل اللاعيبة اصدقاء، يوجد لاعبين أصدقاء وهناك أخرون يكونون زملاء فقط “.

وأكمل: ” كل لاعب يعبر عن شخصيته وتربيته والنادي الي يلعب له، ونحن تعلمنا في الأهلي أن يكون الرد في الملعب “.

واختتم: ” تعلمنا في الأهلي أننا لا نرد خارج الملعب، تركيزنا يكون في كرة القدم فقط ونرد في المباريات وعن طريق النتائج “.