البدري يحذر الأهلي من سينار مروان محسن في صفقة المهاجم الأفريقي

شرط جديد من البدري لضم المهاجم الأفريقي

وضع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطاً جديداً قبل حسم صفقة المهاجم الأفريقي خلال الشتاء الجاري .

واشترط حسام البدري على الإدارة الحمراء خضوع المهاجم الأفريقي الجديد لفحص طبي شامل قبل توقيع العقود الرسمية للتعاقد معه .

البدري يطلب إجراء فحص طبي شامل على المهاجم الأفريقي المنتظر

وطلب البدري من الجهاز الطبي بالأهلي إجراء فحوصات طبية شاملة على المهاجم الجديد الذي سيتعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ويخشى البدري من تكرار سيناريو مروان محسن الذي تعاقد معه الفريق مطلع الموسم من الإسماعيلي مقابل 10 مليون جنيه، واصيب لفترة طويلة ابعدته عن انطلاقة الموسم .

جدير بالذكر ان الأهلي يضرع كيجان دوللي نجم صن داونز على رأس خياراته، ومن بعده يأتي الأثيوبي شيمس بيكلي نجم بتروجيت .