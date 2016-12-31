البدري يوضح حقيقة رغبته في ضم لاعب المقاصة

البدري: أتابع لاعب من المقاصة ولكن انتقاله قد يتأجل

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على متابعته لأحد لاعبي نادي مصر المقاصة تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأشار البدري إلى أنه يتابع اللاعب أحمد سامي مدافع نادي مصر المقاصة من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الانتقال لن يكون في يناير القادم.

وأضاف المدير الفني للأهلي أنه لا يفكر في التعاقد مع سامي في يناير القادم نظراً لرغبته في لاعباً في الخط الأمامي، مؤكداً على أن ضم مدافع المقاصة قد يكون في الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير إعلامية قد ربطت بين أحمد سامي والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في ظل الإصابات المتتالية للاعبي الخط الدفاعي بالقلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.