البدري يعلن مفاجأة سارة لمتعب وغالي

البدري: متعب وغالي لن يرحلا عن الأهلي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن مفاجأة سارة للثنائي عماد متعب وحسام غالي لاعبي فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأشار البدري إلى أنه ما يتردد عن رحيل متعب وغالي عن الأهلي لا أساس له من الصحة، مؤكداً على وجود النية لتجديد تعاقدهما مع الفريق.

وشدد البدري على أهمية استمرار متعب وغالي مع الفريق في الفترة المقبلة، مشدداً على اهمية وجود كل لاعب مقيد في القائمة نظراً لكثرة البطولات التي ينافس عليها الفريق.

الجدير بالذكر أن تعاقد غالي ومتعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي أجل فيه مسؤولي الأهلي الإعلان عن التجديد حتى نهاية الدور الأول من الدوري المصري.