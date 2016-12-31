ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً ثميناً على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد رود .

فينالدوم يقود ليفربول لزيادة جراح السيتي

ويدين ليفربول بالفوز وحصد النقاط الثلاث لقمة الجولة للاعبه فينالدوم الذي خطف هدف اللقاء الوحيد بضربة رأسية مميزة في الدقيقة 8 ، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 1 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط وراء المتصدر تشيلسي ، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثالث .