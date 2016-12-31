البدري يكشف الحالة الوحيدة لرحيل معلول إلى الترجي

البدري: انتقال معلول للترجي مرفوض .. ولكن!

كشف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن رفضه التام لرحيل التونسي علي معلول ظهير فريقه إلى فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الترجي قد طلب التعاقد مع علي معلول خلال الشتاء القادم، في الوقت الذي يتمسك فيه حسام البدري باللاعب نظراً لأهميته للفريق.

وأشار البدري إلى أنه يرفض رحيل معلول عن الاهلي في الفترة الحالية بشكل تام، مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمالية قبول العرض التونسي لضم اللاعب.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أنه سيوافق على العرض ورحيل معلول في حال إصرار اللاعب نفسه على الرحيل وعدم رغبته في استكمال مسيرته مع الاهلي.