حسام البدري يوجه مفاجأة كبيرة للاعب الأهلي

البدري يرفض رحيل حمدي زكي في يناير

وجه حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بشرى سعيدة لمحمد حمدي زكي مهاجم الفريق خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح البدري في تصريحات تلفزيونية أنه تلقى العديد من الاتصالات خلال الفترة الأخيرة من عدة أندية للحصول على خدمات حمدي زكي على سبيل الإعارة في يناير.

وأشار البدري أنه لن يفرط في خدمات جدو الصغير وأنه سيكون له دور مهم مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب الأهلي أنه لا يزال عنده العديد من الارتباطات وسيكون في حاجة لجهود اللاعب خلالها لذلك يفضل استمراره مع الأهلي.

يذكر أن اللاعب يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب ابتعاده من المباريات بشكل مستمر قبل أن يعود إليها ويشارك أساسيًا في مباراة الفريق أمام الألومنيوم في دور الـ32 في كأس مصر.