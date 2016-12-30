حسام البدري يكشف الستار عن المهاجم الجديد للأهلي

البدري يعلن عن الإفريقي الأقرب للأهلي

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن الصفقة الجديدة التي يسعى الأهلي لحسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح البدري في تصريحات تلفزيونية أنه كان يضع في حساباته العديد من المهاجمين إلا أنه لم يتم التوفيق في التعاقد معهم.

وأوضخح البدري أنه من ضمن الأسماء خاما بيليات إلا أنه لم يتعاقد معه لعدة أسباب منها سبب أخلاقي.

وأشار البدري إلى أن جيمس بيكلي لاعب بتروجيت هو الأقرب للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح البدري أن بيكلي له عدة مميزات ويلعب في أكثر من مركز ويمكن الاستفادة منه.

وأشار البدري إلى أن بيكلي في حالة التعاقد معه سيكون على حساب جون أنطوي.

وعن عمرو مرعي مهاجم إنبي أكد البدري أنه لاعب جيد ويمتلك مميزات جيدة إلا أنه من الصعب التعاقد معه نظرًا لارتباطه بعقد مع إنبي.