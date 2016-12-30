البدري يكشف عن رسالته المستمرة للاعبي الأهلي منذ توليه المهمة

البدري: أرفض نغمة حسم الدوري بعد مباراة الزمالك

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن الريالة التي يوجهها باستمرار للاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار البدري في تصريحات تلفزيونية أنه دائما ما يقول للاعبين ” لم تقدم شيء بعد للأهلي”.

وأوضح البدري أن اللاعبين في الأهلي يتفهمون الأمر ويركزون فقط في المباريات والفوز باللقاءات.

وأوضح البدري أنه حذر اللاعبين من نغمة انتهاء الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الأمس.

وأشار البدري إلى أنه سينبه على اللاعبين في أول تجمع بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها خلال الفترة الحالية.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 45 نقطة.