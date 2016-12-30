رونالدو يكشف سر وقفته المميزة عند الكرات الثابتة

لماذا يقف رونالدو على الكرات الثابتة بهذا الشكل

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني على مثله الأعلى في حياته.

وأشار رونالدو في حواره مع أديب أنه لديه العديد من المفضلين ليس في كرة القدم فقط بل في خارج الرياضة.

وأشار رونالدو إلى أنه لا يحاول أن يقلد هؤلاء وأنه يؤمن ان لكل شخص له أسلوبه الخاص.

وعلق اللاعب على طريقة تنفيذه للضربات الثابتة مشيرًا إلى أن وقفته ليست مجرد أن تكون أسلوب مميز ولكنها تساعده على التركيز من أجل إرسال الكرة بشكل صحيح.

وأشار رونالدو أن العديد من اللاعبين حاولوا تقليده إلا أته لا يقلد أحد ويؤمن أن له طريقته الخاصة.