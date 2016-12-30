هل يتمنى رونالدو أن يكون نجله لاعب مرة قدم مشهور؟

رونالدو يكشف أمنيته لابنه في المستقل

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أنه لن يجبر ابنه على أن يكون لاعب كرة قدم.

وأكد رونالدو أنه يتمنى أن يكون ابنه مثله لاعب كرة إلا انه لن يجبره على الانضمام إلى المجال.

وأشار رونالدو أنه حاليًا يهتم بتعليم نجله على أفضل مستوى مشددًا على أن التعليم غاية في الأهمية.

وأضاف رونالدو أنه يتمنى أن يسير نجله على دربه وان يكون لاعب في نفس مركزه ولا يكون حتى حارس مرمى.

وأشار النجم البرتغالي أنه يتدرب مع نجله في المنزل لمساعدته في أن يكون لاعب كرة.