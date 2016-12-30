رونالدو يكشف لعمرو أديب سر تألقه في الملعب

التدريبات سر تألق رونالدو مع ريال مدريد

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني أنه يحاول أن يحافظ على مستواه الفني في الملعب للمحافظة على شعبيته بين الجماهير.

وأكد رونالدو في حواره مع عمرو أديب أن يتدرب جيدًا وييركز دائمًا في التدريبات والمباريات للحفاظ على مكانته في الساحرة المستديرة.

وأشار النجم البرتغالي إلى أن التدريب الجيد هو أهم عوامل النجاح في كرة القدم من أجل الحفاظ على مستواه الفني.

وأوضح رونالدو أن التدريبات ليست بعدد الساعات التي يقضيها في الجيم أو التأهيل ولكن طريقة التدريب نفسه هي الفيصل موضحًا أن الشخص قد يتدرب ساعة واحدة فقط بطريقة جيدة تضيف له وتجعله يحافظ على مستواه.