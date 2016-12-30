تفاصيل الجلسة التحذيرية بين حسام البدري وعلي معلول

البدري يحذر معلول من مفاوضات الترجي

حرص حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية قبل سفره إلى تونس.

وتوجه اللاعب اليوم الجمعة إلى بلاده تونس من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب التونسي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2017 المقرر إقامتها في الجابون.

وجاءت الجلسة بين البدري ومعلول من أجل تحذيره من الجلوس أو التفاوض مع فريق الترجي التونسي خلال فترة تواجده في بلاده.

وشهدت الفترة الماضية دخول الفريق التونسي في مفاوضات جادة مع اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن حسام البدري تمسكه باستمرار اللاعب في الأهلي رافضًا بشكل قاطع رحيل اللاعب عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد البدري للاعب أنه من العناصر الهامة في الفريق التي لها دور مميز وأنه لن يستغني عنه حاليًا خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات وبطولات هامة في بداية العام الجديد.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس والتي شاهدها معلول من على دكة البدلاء.