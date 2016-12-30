تعرف على موعد وصول المحترفين للمنتخب الوطني

المحمدي آخر الواصلين لمعسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

يستعد المنتخب الوطني الأول في الدخول في معسكر مغلق خال الساعات المقبلة استعدادًا لتجهيز اللاعبين لبطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية المقرر انطلاقها في منتصف يناير المقبل بعد غياب 3 دورات متتالية عنها.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قائمة المنتخب التي ستدخل المعسكر المغلق والتي شهدت على وجود العديد من اللاعبين المحترفين.

ويكشف ” أخبــار الأهلـــي ” لمتابعيه موعد وصول اللاعبين المحترفين للقاهرة من أجل الانضمام لقائمة المنتخب الوطني استعدادًا للبطولة.

ويتواجد في مصر حاليًا كل من: محمود تريزيجيه لاعب موسكرون البلجيكي وعمر جابر لاعب بازل السويسري وعمرو وردة لاعب بانيتوليكوس وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي.

بينما يصل أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي إلى القاهرة اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي في القاهرة غدا السبت.

بينما يحضر محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي يوم الأحد المقبل.

بينما من المقرر أن يظهر محمد صلاح لاعب روما في القاهرة يوم الإثنين المقبل.

وأخيرًا يصل أحمد المحمدي لاعب هال سيتي يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره التونسي يوم 8 يناير المقبل وديًا ضمن في إطار استعدادات المنتخبين للبطولة الإفريقية.