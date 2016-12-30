بالفيديو.. مشجع زملكاوي يصاب بهسيريا في لقاء القمة

مشجع زملكاوي يصاب بهسيتريا بعد هدف أجاي

ظهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً لأحد مشجعي نادي الزمالك الذي أصيب بهسيريا بعد هدف النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي في مرمى فريقه.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد مساء أمس الخميس في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

وظهر مشجع الزمالك ساخطاً على فريقه بعد أن سيطر على مجريات الشوط الثاني قبل أن يتلقى هدفاً ثانياً بعد رأسية أجاي في الدقائق الاخيرة من اللقاء.

الجدير بالذكر أن الأهلي اختتم مباريات الدور الاول من الدوري المصري متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة.