أزمة قوية بين شيكابالا وحلمي.. مشادة ورفض وقسم بعدم اللعب!

شيكابالا رفض دخول تشكيل الزمالك بدلاً من ستانلي

تسبب محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد نادي الزمالك في أزمة لفريقه قبل بداية مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد حلمي قد أعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الاهلي والذى جاء بدون اسم شيكابالا، مما أثار غضب صانع ألعاب الزمالك قبل المباراة.

وجاءت إصابة ستانلي في فترة الإحماء لتدفع حلمي لطلب شيكابالا للدخول إلى التشكيل الاساسي، إلا ان قائد الزمالك رفض الأمر مما أجبر مدرب الأبيض على الاستعانة بمحمد إبراهيم.

ودخل شيكابالا في صدام عنيف ومشادة مع محمد حلمي، وهي السبب الذي أدى للدفع بشيكابالا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

وأقسم حلمي لجهازه المعاون على عدم الدفع بشيكابالا في أي مباراة قادمة للزمالك، مؤكداً على أنه سيتعامل معه كما تعامل من قبل مع محمود كهربا.