البدري يتجه إلى كندا

البدري يستغل فترة الراحة ويطير لكندا

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي السفر إلى كندا خلال فترة الراحة التي حصل عليها لاعبي فريقه من التدريبات في الفترة الحالية.

وكان الاهلي قد حصل على راحة من التدريبات حتى السادس من شهر يناير القادم مستغلاً فترة توقف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقرر البدري السفر إلى كندا من أجل زيارة عائلته المقيمة هناك منذ فترة طويلة، حيث سيستقل طائرته يوم الثلاثاء القادم متجهاً إليهم.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة في ظل توقف مباريات الدوري المصري الممتاز بسبب استعداد منتخب مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.