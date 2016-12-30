سعد سمير يعلق على “قفا” باسم مرسي

سعد سمير: لم أقصد الإساءة لباسم مرسي

علق سعد سمير مدافع النادي الأهلي على اللقطة التي جمعته بباسم مرسي مهاجم الزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس.

وكانت لقطة قد جمعت بين سمير ومرسي مساء الخميس خلال المباراة بعدما قام مدافع الأهلي بضرب مهاجم الزمالك “بالقفا” خلال المباراة.

وقال مدافع الأهلي عن الواقعة: ” بالتأكيد لم أقصد الإساءة لباسم مرسي، فهو زميل لي ولكن ما حدث هو أنه قام بدفعي وكان وجهي خارج الملعب فلم ألحظ موقعه بالنسبة ليدي “.

واختتم: ” مبدأ الثأر مما حدث لي في مباراة نهائي كأس مصر ليس متواجداً لدي، أضع تركيزي في الملعب فقط ولا أنوي الإساءة لأي لاعب على الإطلاق “.