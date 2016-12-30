الأهلي يعلن عن قائمته الأفريقية كاملة

البدري يختار القائمة الأفريقية للأهلي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق الأفريقية استعداداً لخوض منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر البدري اختيار 30 لاعباً في القائمة الافريقية للأهلي التي ستخوض منافسات البطولة الأفريقية التي ودعها الفريق في النسخة الماضية من دور المجموعات.

واستعان البدري بـ28 لاعباً المقيدين في القائمة المحلية للأهلي، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أكرم توفيق وكريم وليد “نيدفيد”.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل ، مسعد عوض ، محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير ، رامي ربيعة ، محمد نجيب ، أحمد حجازي ، باسم علي ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، صبري رحيل ، حسين السيد ، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية ، صالح جمعة ، عبد الله السعيد ، مؤمن زكريا ، وليد سليمان ، ميدو جابر ، أكرم توفيق، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: جون انتوي، عماد متعب، مروان محسن، عمرو جمال، محمد حمدي زكي، جونيور أجايي.