البدري يعلن موقفه النهائي من الاستغناء عن ثلاثي الأهلي

البدري يرد على طلب إنبي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن موقفه النهائي من الاستغناء عن الثلاثي محمد حمدي زكي وأكرم توفيق وصالح جمعة.

وكان نادي إنبي قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع محمد حمدي زكي جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد البدري على عدم وجود النية لديه للاستغناء عن ثلاثي الأهلي في الفترة الحالية، مشدداً على أن الفريق مقبل على بطولات هامة كبقية الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وشدد البدري على أن محمد حمدي زكي يعد من اللاعبين الملتزمين في الفترة الحالية، مؤكداً على نيته الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.