صورة.. ماذا قال إيفونا عن فوز الأهلي على الزمالك؟

إيفونا يعلق على فوز الأهلي على الزمالك

علق الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق والحالي لفريق تيانجين تيدا الصيني على انتصار الفريق الاحمر على الزمالك في الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الخميس في الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

وعلق إيفونا على المباراة عن طريق نشر صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، حيث أكد خلالها على سعادته بفوز الاهلي باللقاء.

وقال المهاجم الجابوني: ” فوز رائع للأهلي .. سعيد جدا للاعبي وجماهير الأهلي .. الأهلي سيبقى دائما في قلبي”.