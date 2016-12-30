الزمالك يكشف عن صدمة تسبب فيها حلمي أمام الأهلي

مصدر بالزمالك: صدمنا بعد خروج شيكابالا من التشكيل

أكد مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك عن تعرض طاقم الجهاز كاملاً لصدمة من محمد حلمي قبل دقائق من انطلاق مباراة الفريق الأخيرة امام الأهلي.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد مساء أمس الخميس في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن أفراد الجهاز الفني للزمالك كاملة كانوا يتوقعون ظهور محمود شيكابالا في تشكيل الفريق الأساسي منذ بداية المباراة.

وأضاف المصدر بتلقي كافة أعضاء الجهاز لصدمة بعد خروج شيكابالا من التشكيل، مشدداً على أن علامات الذهول بدت واضحة على اللاعب أيضاً.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن شيكابالا كان جاهزاً لخوض المباراة بنسبة 100%، مشدداً على أنه لم يعاني من أي إصابة تمنعه عنها.