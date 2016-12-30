صدمة الأهلي تقرب مدرب الزمالك من الرحيل!

محمد صلاح يقترب من الرحيل عن الزمالك

اقترب محمد صلاح المدرب العام لنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية بعد تلقي خسارة من الأهلي.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد مساء أمس الخميس في إطار مباريات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد صلاح على عرضاً لتولي تدريب نادي حرس الحدود بدوري الدرجة الاولى في مصر، ليكون خلفاً لعبد الحميد بسيوني الذي ترك الفريق.

ويفكر محمد صلاح في الرحيل عن صفوف الجهاز الفني للزمالك في ظل تفكير مرتضى منصور في إجراء تعديلات على الجهاز الفني للفريق في الفترة المقبلة.