مباراة ودية قوية للأهلي في يناير القادم

الاتحاد السعودي يعلن عن مواجهته للأهلي

أعلن حاتم باعشن رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي عن خوض فريقه لمباراة ودية أمام الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة في مباراة ودية امام اتلتيكو مدريد الأسباني بمناسبة احتفالات النمور بمرور 90 عاماً على تأسيس النادي.

وشدد باعشن على أن مواجهة أتلتيكو مدريد لن تكون الودية الوحيدة للاتحاد في الفترة الحالية، مشدداً على وجود مباراة أمام الأهلي.

ولم يذكر باعشن في حديثه موعد مواجهته للأهلي، حيث أكتفى بالتأكيد على وجود اتفاق بشأن المباراة، إلى جانب مواجهتين أخرتين يخوضهما فريقه في الفترة القادمة.