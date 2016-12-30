البدري يعلن أسباب فشل التعاقد مع نجم صندوانز

البدري: لهذا السبب فشلنا في ضم دوللي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن أسباب فشل فريقه في التعاقد مع اللاعب كيجان دوللي صانع ألعاب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وأشار البدري إلى أن الأهلي تقدم بالفعل بعرضاً رسمياً لصنداونز من أجل ضم دوللي، مؤكداً على اهتمام اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء في البداية.

وشدد البدري على وجود عرضاً أسبانياً من أجل ضم دوللي بالتزامن مع عرض الأهلي، وهو ما أدى إلى فشل إتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن دوللي فضل الانتقال إلى الدوري الأسباني، حيث يجري حالياً إجراءات انتقاله إلى فريقه الجديد.