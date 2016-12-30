العشري يعلن تمسكه بضم لاعب الأهلي

إنبي يرغب في التعاقد مع محمد حمدي زكي

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي إنبي عن تمسكه بالتعاقد مع اللاعب محمد حمدي زكي جناح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد العشري على رغبته في ضم محمد حمدي زكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتبقى في قائمة نادي إنبي مقعد واحد فقط ليتم قيد لاعباً فيه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهو ما يجعل العشري متمسكاً بضم حمدي زكي في يناير القادم.

وشدد العشري على أن إدارة نادي إنبي تقوم حالياً بتكثيف مفاوضاتها مع الأهلي من أجل التعاقد مع حمدي زكي ليكون صفقة الفريق الوحيدة في يناير.