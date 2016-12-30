ثلاثي الأهلي ينضم للمنتخب العسكري ونيدفيد توفيق للشباب

نجيب وعاشور ومؤمن ينضمون لمعسكر المنتخب العسكري

ينضم ثلاثي الأهلي محمد نجيب وحسام عاشور ومؤمن زكريا إلى معسكر منتخب مصر العسكري وذلك في الثالث من يناير المقبل استعدادا لخوض بطولة كأس العالم العسكرية التي ستنطلق في عمان.

وكان الثلاثي قد شارك في مواجهة الأهلي أمس أمام غريمه الزمالك في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز وساهموا في تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل.

نيدفيد وتوفيق ينضمان لمنتخب الشباب

فيما سينضم كلا من كريم نيدفيد وأكرم توفيق لمعسكر منتخب الشباب استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب.

ومنح البدري لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 8 أيام عقب الفوز على الزمالك وذلك بسبب توقف الدوري لارتباط المنتخب بخوض بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.