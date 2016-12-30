مدافع الأهلي يعلق على عودته لصفوف منتخب مصر

سعد سمير: سعيد بانضمامي للمنتخب

أبدى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة بعد عودته لصفوف منتخب مصر مرة أخرى.

وظهر مدافع الأهلي بمستوى مميز مع الأهلي هذا الموسم حيث شارك اللاعب في جميع مباريات الفريق وساهم بشكل كبير في احتلال فريقه لصدارة الترتيب.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن مساء أمس قائمة أولية تضم 27 لاعبا استدعاهك للانضمام في المعسكر المغلق تحضيرا لأمم أفريقيا 2106 بالجابون ومن بينهم سعد سمير.

سعد سمير: سأسعى جاهدا لتقديم شئ مع المنتخب

وفي أول تعليق له عقب الانضمام للمنتخب قال سعد “سعيد للغاية بانضمامي للمنتخب مرة أخرى وسأسعى جاهدا لتقديم شئ مع المنتخب”.

وأضاف “أمامنا بطولة مهمة للغاية وسنسعى بكل قة لتحقيقها من أجل إسعاد الجماهير المصرية”.