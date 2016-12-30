عبد العال: عاشور أفضل لاعب وسط في تاريخ الكرة المصرية ومندهش لعدم انضمامه للمنتخب

عبد العال: عاشور أفضل لاعب وسط في تاريخ الكرة المصرية وغيابه يترك فراغا كبيرا في الأهلي

قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعب وسط في تاريخ الكرة المصرية.

وظهر عاشور بمستوى مميز مع الأهلي منذ صعوده للفريق الأول فترة تولي البرتغالي مانويل جوزيه تدريب المارد الأحمر حيث نجح في حجز مكان أساسي له في تشكيل الأهلي على مدار مواسم كثيرة.

عبد العال: مندهش من عدم ضم عاشور للمنتخب

وخلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إمي سي” قال عبد العال “عاشور أفضل لاعب وسط في تاريخ الكرة المصرية وغيابه عن الأهلي يترك فراغ كبير ويفتح المجال أمام استقبل شباك الأهلي للأهداف”.

وأضاف “مندهش من عدم انضمام اللاعب لصفوف المنتخب بالرغم من ضم الجهاز الفني للفراعنة لاعبين لم يشاركوا مع أنديتهم”