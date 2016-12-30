هاني شاكر: مشكلة الزمالك ليست في المدربين وهذا هو الحل لإنقاذ الفريق

هاني شاكر: مشكلة الزمالك في اللاعبين وليس المدربين

أكد الفنان هاني شاكر أن مشكلة الزمالك ليست في المدربين ولكنها تكمن في اللاعبين الذين لا يشعرون بقيمة القميص الذي يرتدوه.

وكان الزمالك قد خسر القمة 113 أمس أمام غريمه الأهلي بهدفين دون مقابل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز وذلك بفضل هدفي مؤمن زكريا وجونيور أجايي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال شاكر “مشكلة الزمالك ليست في المدربين وأطالب مجلس الإدارة باستمرار محمد حلمي في منصبه لأن اللاعبون أصبح لديهم شعور بأن الفريق سيتولى تدريبه مدرب جديد عقب أي خسارة يتعرض لها”.

هاني شاكر: لو تم الاستعانة بجمهور الزمالك لأدى أفضل من بعض لاعبي الزمالك

وأضاف “مشكلة الزمالك في اللاعبين فهناك لاعبون لا يدركون قيمة القميص الذي يرتدوه ولو تم الاستعانة بجمهور الزمالك لأدى في الملعب أفضل منهم”.

وأنهى حديثه “على الجهاز الفني للفريق أن يقف على هؤلاء اللاعبين ويستبعدهم من الفريق حتى ينصلح حاله”.