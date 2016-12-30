نبيه يوضح السبب وراء ضم حمادة طلبة لصفوف منتخب مصر في هذا التوقيت

نبيه يكشف السبب رواء ضم حمادة طلبة للمنتخب

كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السبب الرئيسي وراء الاستعانة بخدمات حمادة طلبة لاعب الزمالك والمصري السابق بالرغم من عدم مشاركته في المباريات طوال الفترة الماضية.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة قد أعلن مساء أمس قائمة أولية تضم 27 لاعبا استدعاهم للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل استعدادا لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون وشهدت تواجد طلبة بالرغم من عدم مشاركته مع أي ناد طوال السهر الماضي.

نبيه: طلبه شارك في المباريات الرسمية السابقة وينفذ التعليمات

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال نبيه “اختيار طلبة للانضمام لمعسكر المنتخب لأنه من أكثر اللاعبين الذين شاركوا في مباريات رسمية مع المنتخب في الفترة الأخيرة ، كما أنه ينفذ التعليمات التي يطلبها منه الجهاز الفني”.

وأضاف “باقي على البطولة أيام قليلة ولا يصح أن مقوم بضم 4 أو 5 لاعبين جدد ونغير قوام المنتخب الأساسي قبل بطولة مهمة”.