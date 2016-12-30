البدري يتحدث عن واقعة هروب أنطوي

البدري يتحدث على سفر أنطوي لغانا

تحدث حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن واقعة هروب الغاني جون أنطوي مهجم الفريق إلى غانا قبل أيام قليلة من خوض مواجهة الزمالك.

وكان الغاني جون قد سافر إلى بلاده قبل يوم واحد من انطلاق معسكر الأهلي المغلق استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 113 والتي حسمت نتيجتها لصالح المارد الأحمر بفضل هدفي مؤمن زكريا وجونيور أجايي.

البدري: فوجئت بسفر أنطوي وعقوبات كبيرة في انتظاره

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد مصر” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” قال البدري “قبل المران الأخير على ستاد “مختار التتش” بالجزيرة فوجئت بغياب أنطوي وتم توقيع غرامة مالية عليه وفقا للائحة ، وفي اليوم الثاني علمت بسفر اللاعب إلى غانا”.

وأضاف “كنت سأضم اللاعب إلى القائمة التي سهل في المعسكر المغلق ولكنني فوجئت بسفره لقضاء أجازة رأس السنة”.

وأتم حديثه “سيتم توقيع عقوبات كبيرة على اللاعب عقب العودة من غانا”.