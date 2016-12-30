المنتخب يوضح السبب وراء استبعاد باسم مرسي من قائمة الفراعنة لأمم أفريقيا 2017

نبيه يشرح لماذا تم استبعاد باسم من منتخب مصر

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السبب الرئيسي وراء استبعاد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قائمته التي استدعاها لخوض بطولة أمم أفريقيا 2106 بالجابون.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة قد أعلن مساء أمس قائمة أولية تضم 27 لاعبا استدعاهم للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل استعدادا لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

نبيه: استبعاد باسم مرسي وجهة نظر فنية

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال نبيه “أي لاعب يتم استبعاده من صفوف المنتخب هي وجهة نظر فنية خاصة بالجهاز الفني للمنتخب”.

وأضاف “نحترم جميع اللاعبين ونقدرهم ولكن الاستبعاد يتم على أساس وجهة النظر الفنية حتى لو اعتقد البعض بأنه غير ذلك فالجهاز الفني يفسرها على النحو الفني”.