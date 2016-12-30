مؤمن زكريا يعلق على عدم ضمه لمعسكر منتخب مصر

مؤمن زكريا يتحدث عقب خروجه من قائمة منتخب مصر

علق مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قرار عدم ضمه لمعسكر منتخب مصر المقبل الذي يستعد لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن أمس قائمة أولية تضم 24 لاعبا للانضمام لمعسكر منتخب مصر والذي سينطلق الأحد المقبل في إطار التحضير للبطولة الأفريقية ولم يضم فيها مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا: حزين لعدم انضمامي للمنتخب ولكن.!

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال لاعب الأهلي “أنا حزين لعدم ضمي لصفوف منتخب مصر ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني وأحترمها”.

وأضاف “كنت أتمنى الانضمام لصفوف المنتخب في هذه البطولة لأنها تحتسب في تاريخي كلاعب ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأتم حديثه “أتمنى التوفيق للجميع داخل المنتخب وأن ينجحوا في تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية”.