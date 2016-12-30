سعد سمير يعلق على حقيقة ضربة مهاجم الزمالك

سعد سمير يوضح حقيقة قصده ضرب باسم مرسي

علق سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حقيقة قصده ضرب مهاجم الزمالك باسم مرسي خلال مباراة القمة مساء أمس.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام أنباء عن قصد مدافع الأهلي ضرب باسم مرسي لرد الدين له بعد قيام الأخير بضربه بالكوع خلال مباراة نهائي الكأس الموسم الماضي.

سعد سمير: لم أقصد ضرب باسم وتركيزي كان في المباراة فقط

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذذ يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال سعد “لم أقصد ضرب باسم وفوجئت بمواقع التواصل تهتم بهذا المشهد ؤغم أنني كنت مركز في المباراة”.

وأضاف “عقب نهاية المباراة بادلت السلام مع باسم وأحب أن أؤكد للجميع أني لم أقصد فعل أي شئ”