الأمن يطارد جماهير الأهلي في الجزيرة

اشتباكات بين الأمن وجماهير الاهلي

سادت حالة من الكر والفر بين جماهير النادي الأهلي وقوات الأمن المتواجد في محيط القلعة الحمراء بالجزيرة في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس.

وتوجه عدد من جماهير الأهلي إلى مقر النادي من أجل الاحتفال بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك بهدفين دون رد في الدوري المصري.

وطلب الأمن من جماهير الأهلي ضرورة الرحيل عن المنطقة المحيطة بمقر النادي تجنباً للارتباك المروري الذي قد يحدث بسبب تواجدهم.

ورفض جماهير الأهلي الرحيل من امام مقر النادي، قبل أن تحدث اشتباكات طفيفة بين الطرفين، مع وجود حالات من الكر والفر من جانب كلا الطرفين.