راحة طويلة في الأهلي من التدريبات

الأهلي راحة من التدريبات حتى 6 يناير

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي منح لاعبيه راحة طويلة من التدريبات بعد الفوز على حساب الزمالك بهدفين نظيفين مساء اليوم الخميس.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الزمالك بهدفين دون رد مساء الخميس في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر البدري منح لاعبيه راحة حتى السادس من شهر يناير القادم، في ظل توقف مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن مباريات الدوري المصري ستتوقف في الفترة المقبلة بسبب استعداد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.